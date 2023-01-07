عائلة المعتقل السياسي محمد عيد جواد تطالب بالإفراج عن نجلها

قال والد المعتقل السياسي محمد عيد جواد إن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال نجله لليوم العاشر على التوالي، دون تهمة ودون معرفة بوضعه وسبب اعتقاله، مطالبا بالإفراج العاجل عن نجله.

وأوضح عيد جواد أن أمن السلطة اعتقل نجله ليلا ولم يتم معرفة مكانه ولا من الذي اعتقله إلا في اليوم الذي يليه، وتم احتجازه لدى أجهزة أمن السلطة في جنين، ثم تم نقله للتحقيق في بيتونيا في رام الله.

ولفت إلى أن نجله اعتقل سابقا لدى أجهزة أمن السلطة في سجن بيتونيا لمدة 6 شهور وبعد شهر من الإفراج عنه اعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحكم في حينه لمدة عامين.

وأضاف أن الاحتلال قبل عام ونصف اعتقل نجله مرة أخرى بعد مداهمة المنزل وإطلاق النار بشكل همجي، وتم تحويله للتحقيق لمدة شهر أفرج عنه بعدها.

كما بيّن أن مخابرات السلطة استدعته قبل اعتقاله الأخير بـ10 أيام، وتم التحقيق معه ثم أفرج عنه في نفس اليوم.

وطالب جواد بالإفراج عن نجله الأسير المحرر محمد، حيث أن اعتقاله دون أي مسوغ قانوني، ويمس بحياته الكريمة وعمله، حيث يعمل في تجارة المواشي، وأن استمرار اعتقاله يؤدي لتعطل أعماله.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال 8 أسرى محررين من بلدة برقين قضاء جنين لفترات متفاوتة.

وخلال الأيام الماضية اعتقل جهاز الأمن الوقائي 8 أسرى محررين من بلدة برقين في جنين، هم مصطفى محمود جرار لليوم الـ3 على التوالي، محمد حسين صبح وفراس احمد أبو شادوف لليوم الـ4 على التوالي، ومحمود خالد صبح لليوم الـ5 على التوالي، ومحمد عيد جواد لليوم الـ10 على التوالي.

كما اعتقلت أجهزة السلطة شقيق الشهيدين محمد ومحمود مساد المحرر نادر لطفي مساد لليوم الـ12 على التوالي، و إيهاب نادر هندي لليوم الـ12 على التوالي، ومحمد أحمد مساد لليوم الـ53 على التوالي.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن المعتقلين السياسيين يلقون ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.



وأضافت أن اعتقال الأسرى المحررين، يمثل حالة من التواطؤ الواضح مع الاحتلال في سياساته القمعية بحق الأحرار من أبناء شعبنا.



وأوضحت أن استمرار أجهزة السلطة في اتباع سياسة "الباب الدوار" وملاحقة المحررين، تساوق غير مقبول، وخدمة مجانية للاحتلال وتبادل لحالة الظلم والملاحقة، وتثبيط معنويات شعبنا ومقاومته.