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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
سبورت سبورت

الضفة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت فتى من بلدة نعلين غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد جرير صعابنة من فحمة قرب جنين، ورياض عماد البدن من تقوع، وعاصف دعامسة، ومحمد السجدي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وطالت الاعتقالات نور القاضي من صوريف، وزيد عطية الهوارين، ومدحت نادر الهوارين، ومعاذ نادر الهوارين، من الظاهرية، ومؤيد طالب مخامرة وعمر خالد مخامرة من يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا من بلدة نعلين غرب رام الله، إلى جانب اعتقال كريم محمد مرار ومعين فضل مرار وجعفر ثائر ريان من بيت دقو شمال غرب القدس.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة شبه يومية في الضفة الغربية، تطالب ممتلكات الفلسطينيين وتعبث بمحتوياتها وتقوم بتخريبها.

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