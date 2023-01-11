خلافات مستمرة بين بن غفير وشبتاي حول إزالة العلم الفلسطيني

ذكرت هيئة البث (الإسرائيلية) العامة الناطقة بالعربية، صباح الأربعاء، أن هناك خلافات بين ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي حول قضية حظر رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات.

وكان بن غفير طلب من الشرطة (الإسرائيلية) بعد إطلاق سراح الأسير كريم يونس، بمنع رفع العلم الفلسطيني في المناطق العامة، بما في ذلك خلال المظاهرات في "تل أبيب" وغيرها.

وعارض شبتاي ذلك بداعي أن المستشار القانوني السابق للحكومة (الإسرائيلية)، خول فقط ضابط الشرطة الميداني صلاحية تحديد فيما إذا كان يجب إزالة أعلام بشبهة التحريض.

ومن جانبه عرض بن غفير رأيًا من قبل المستشار القانوني لمكتبه، جاء فيه ـنه يمكن مصادرة علم في كل حالة.

ولم يصل الطرفان إلى توافق حول هذه القضية.

المصدر: القدس