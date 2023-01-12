مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال عقب اقتحام نابلس ومحاصرة أحد المنازل

تصدى مقاومون، صباح اليوم الخميس، لاقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) للبلدة القديمة بنابلس، بعد محاصرتها لمقاومين من "عرين الأسود".

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اكتشاف قوة (إسرائيلية) خاصة، وسط تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال من عدة محاور.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 7 إصابات برصاص الاحتلال الحي إلى مستشفى رفيديا الحكومي من البلدة القديمة بنابلس وجميعها بحالة مستقرة.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات في البلدة القديمة بنابلس.

ومن بين المصابين الصحفيين حسن قمحية والذي أصيب برصاصة في قدمه، والصحفي ناصر اشتية المصاب بالفخذ.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت فرن شبار في البلدة القديمة، واعتقلت من داخله مجموعة من الشبان بعد أن أغرقتهم بقنابل الغاز السام.