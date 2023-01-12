أبو رمضان: نحتاج لجبهة وطينة تقود النضال الفلسطيني

أكدّ الدكتور محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، على ضرورة الوصول لجبهة وطنية عريضة تقود النضال الوطني.

وقال أبو رمضان في لقاء الكتروني نظمته "الرسالة نت" حول "النقب في ذكرى هبتّه السنوية الأولى"، إنّ حكومة اليمين المتطرفة تجرد المواطن الفلسطيني في الداخل من كل حقوقه، وتتبنى شطب أي إمكانية للمفاوضات وقبر اتفاق أوسلو.

وذكر أن الاحتلال يتهكم على المجتمع الدولي ويضرب بعرض الحائط مكونات شعبنا.

وشددّ أبو رمضان على أن الأساس يكمن في ضرورة وجود رؤية تجمع الأرض والشعب والهوية ضمن رؤية تقود لبناء مؤسسات فلسطينية جمعية، على قاعدة جبهة وطنية عريضة.

وأشار إلى أن الاحتلال شطب الخط الأخضر، ولم يعد أمام الشعب خيار سوى الوحدة في مناطق تواجده كافة.