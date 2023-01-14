حماس تزف شهداء جنين الثلاثة

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهداء جنين الثلاثة، الذين ارتقوا فجر اليوم السبت أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: "نزف لشعبنا وأمتنا شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم لينضموا إلى قافلة العز والفخار من شهداء ثورة شعبنا المجيدة".

واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين فجر اليوم السبت، أحدهم متأثراً بجراحه، بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال في جنين.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) واستشهدا في اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، والشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين، متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفر دان.

وأضاف قاسم: "تواصل جنين مقاومتها الباسلة وقتالها ضد الاحتلال، وتقدم فلذات أكبادها ضريبة لحرية شعبنا".

وتابع: "هذه الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني، هي وقود النصر والتحرير، وستبقى شاهدة على قدرة شعبنا على التضحية والفداء، ونموذج صلابة الإرادة التي ترفض الانكسار".