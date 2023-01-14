"حشد" تدين استمرار (إسرائيل) بجرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) بجرائم الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.

وقالت "حشد" في بيان لها: "اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بلدة جبع جنوبي جنين، وأقامت حاجزا على مداخلها؛ حيث أطلق الجنود المتمركزون فيه النار على مركبة كان يستقلها الشابان: عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)".

وأضاف البيان أن: "قوات الاحتلال لاحقت المركبة، وأطلقت النار بشكل مباشر على المتواجدين فيها؛ بهدف التأكد من قتلهم في جريمة إعدام ميداني، ما أدى إلى استشهادهم".

كما استشهد اليوم الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من اليامون غربي جنين، متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً، بينهم 3 أطفال.

وأكدت "حشد" أن تكرار جرائم القتل والإعدام الميداني يعبر عن ازدراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة وعنصرية، وإرهاب دولة منظم يتنكر لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، ويرقى لمستوى جرائم الحرب.

وتطالب الهيئة المجتمع الدولي، والدول الأطراف السامية، والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتفعيل آليات المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة قادتها عبر محكمة الجنايات الدولية والولاية القضائية الدولية.