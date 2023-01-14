مسابقة شعرية بموريتانيا للتضامن مع أسرى فلسطين

أقام الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بموريتانيا مسابقة دولية للشعر بالتعاون مع الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.



وشارك في الحفل الختامي، الذي جرى بالعاصمة نواكشوط، قادة الرباط ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضو البرلمان الخليل النحوي، ونقيب الصحفيين الموريتانيين، أحمد طالب ولد المعلوم، وشخصيات من الوسط الثقافي والإعلامي في البلد.



وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال الوزير السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الرباط صو آدما صنبا إن هذه المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على ملف الأسرى الفلسطينيين، مثمنا تعاطي الشعراء الموريتانيين مع المسابقة ومشاركتهم بنصوص مميزة فنيا ولغويا، ومثنيا على تضحيات الأسرى وصمودهم في زنازين الاحتلال.



بدوره، شدد الأمين العام للرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني وعضو الهيأة المركزية للائتلاف النائب شيخاني ولد بيب على دور الشعر والأدب بشكل عام في مقاومة الاحتلال، وخاصة قضية الأسرى الفلسطينيين و"ما يقاسونه في أقبية العدو" بحسب تعبيره.



من جهته أشاد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية الخليل النحوي بما حققه الشعراء الموريتانيون من تميز حيث تصدر الشعراء الموريتانيون المسابقة حاصدين المراكز الثلاثة الأولى.

المصدر: عربي21