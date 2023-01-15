بدران يهنئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينا عاما لحركة المبادرة

هنأ رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي بنجاح المؤتمر الوطني العام للحركة وتجديد الثقة فيه، وانتخابه أمينا عاما لها.

وأكد بدران خلال اتصال هاتفي مع البرغوثي على متانة العلاقة الثنائية مع حركة المبادرة الوطنية، وضرورة استمرارها وتطورها، مشددا على دور المبادرة الوطنية في الساحة الوطنية الفلسطينية، وعلى مواقفها الوطنية والحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

وبيّن بدران أن هذه العلاقة الثنائية جزء من العلاقة الوطنية العامة، وهي ضرورية لإعادة التأكيد على الوحدة الفلسطينية في وجه الاحتلال، خاصة في ضوء التحديات الجديدة المتعلقة بالحكومة الصهيونية المتطرفة.

من جانبه، أثنى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على اتصال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، مشددا على متانة العلاقة مع حركة حماس، وأن حركة المبادرة وحركة حماس في مركب واحد على طريق مواجهة الاحتلال.