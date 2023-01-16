بركة: مخططات غير مسبوقة لتهجير فلسطينيي الداخل

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل محمد بركة، إنّ فلسطينيي الداخل يتعرضون لمخططات تهجير وتضييق غير مسبوقة، خاصة في النقب والمدن الساحلية والتاريخية.

وذكر بركة في لقاء نظمه مركز حوار للدراسات، حول "ذكرى أحداث النقب وانعكاساتها على المشهد الفلسطيني"، أنّ الاحتلال يلجأ لأساليب المصادرة والتضييق تحت حجج انشاء "محميات طبيعية"، في محاولة لحصر أكبر عدد من الفلسطينيين في أضيق مساحة جغرافية، ومصادرة أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية.

وأكدّ أن الاحتلال نجح في تهويد الأراضي الفلسطينية؛ "لكنه لم ينجح في تهويد السكان"، مشيرا إلى محاولات "إسرائيلية" دائمة "لإحداث تغيير ديمغرافي في التركيبة السكانية وضرب التوازن السكاني".

ونبه إلى أنّ ما حدث في النقب في العام الماضي، مثّل صرخة في محاولة سيطرة الاحتلال على أكبر احتياطي للأرض لدى الفلسطينيين.

وأشار بركة، إلى محاولة ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، اثبات "حاكمية الكيان" في الشعب وإعادة احتلال النقب من جديد.