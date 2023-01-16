كشفت "وحدة الظل" في كتائب الشهيد عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الإثنين، رسالة مصوّرة للجندي (الإسرائيلي) المعتقل لديها "أبرا منغستو".

وأكدت كتائب القسام -في بداية الفيديو المعروض- أن هذه الرسالة تؤكد فشل رئيس الأركان المغادر كوخافي ومؤسسته، وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدّعاة وموهومة.

وقالت الكتائب في تعليقها: "على خلفه هيلفي أن يعدّ نفسه لحمل أعباء الفشل وتوابعه".

ووجه منغستو رسالة مقتضبة يقول فيها: " إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟".

و هيلفي رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال، وسيباشر مهام عمله بشكل رسمي اعتبارا من اليوم بعد يوم من انتهاء ولاية كوخافي.

و"منغستو" واحد من أصل 4 أسرى (إسرائيليين) تحتفظ بهم كتائب القسام منذ سنوات، هم: جنديان أسرتهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، وجنديان آخران أسرتهما في ظروف مجهولة.