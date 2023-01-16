قيادي بحركة كفاح: رسالة القسام ستثير غضب الأثيوبيين ضد نتنياهو

قال عبد الكريم العتايقة، القيادي في حركة كفاح في الداخل المحتل، إنّ رسالة الأسير (الإسرائيلي) أبرا منغستو المصوّرة، التي عرضتها كتائب القسام، تمثل "رسالة غضب واستفزاز ستحركّ الشارع الأثيوبي ضد حكومة نتنياهو".

وأوضح العتايقة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الشارع الأثيوبي منضم للأحداث الجارية في (تل أبيب)، وهو جزء من المعارضة التي ترفض حكومة نتنياهو، والرسالة بلا شك ستحمسهم أكثر للتحرك في المظاهرات، وطرح قضية الجنود الأسرى".

وأضاف العتايقة: "رسالة القسام وصلت، وهي ستثير غضب وحماسة الشارع الأثيوبي للمشاركة بشكل أكبر ضد نتنياهو وحكومته، وستستفز أيضا عائلة (هشام السيد) للتحرك".

وتابع: "الأثيوبيون يدركون أنهم فئة ثانية أو ثالثة لدى حكومة الاحتلال، وهشام السيد يعدّ درجة رابعة بالنسبة إليها، وهذه الرسالة ستفتح آفاقا سانحة لهم بالتحرك بقوة ودفع ملف الأسرى ليتصدر الدرجة الأولى لدى حكومة نتنياهو".

وبيّن العتايقة أنّ الشارع (الإسرائيلي) ينطلق في موجة مطالبات فئوية "تترك مساحة حيوية لتحريك ملف الأسرى، وعرضه كمطلب أساسي تشترك فيه أكثر من فئة داخل الكيان".

وأوضح أن الاحتلال لم يكن يبالي سابقا بقضية الأسيرين السيد ومنغستو؛ لكن مع مرور الوقت باتت القضية تمثل إزعاجا حقيقيًا للمؤسسة العسكرية، ومقياسا فاعلا لدرجة الهزيمة التي مُنيت بها بعجزها عن تحقيق إنجاز في الملف، وهو ما اعترف به كوخافي عند رحيله.

وعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم، رسالة للجندي (الإسرائيلي) الأسير لديها بغزة أبرا منغستو، حث فيها الحكومة (الإسرائيلية) على الإفراج عنهم مقابل صفقة تبادل.

وقال "منغستو" في الرسالة المصورة: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟".

وأضاف باللغة العبرية: "أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟".

و"منغستو" واحد من أصل 4 أسرى (إسرائيليين) تحتفظ بهما كتائب القسام منذ سنوات، هما جنديان أُسرتهما خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، وجنديان آخران أسرتهما في ظروف مجهولة.

وأكدت كتائب القسام في الرسالة المصورة "فشل رئيس الأركان المغادر ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بإنجازات مدّعاة وموهومة".

وأضافت أن "على خلفه هيلفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه".

وقبيل عرض المقطع المصور للجندي (الإسرائيلي) الأسير، وصفت كتائب القسام الرسالة المصورة بأنها "مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو".

وأصبح الجنرال هرتسي هاليفي اليوم الإثنين، رئيس الأركان الـ 23 لجيش الاحتلال خلفًا لأفيف كوخافي.