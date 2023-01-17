النائب حلايقة: مساندة الأسرى في سجون الاحتلال واجب في أعناقنا

قالت النائب سميرة حلايقة، إن مساندة الأسرى في سجون الاحتلال، واجب في أعناقنا لأنهم دخلوا السجون دفاعا عن كرامتنا وحقوقنا.

وبينت حلايقة أن واجب المساندة يقع على عاتق الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على ضرورة ألا يترك ذوي الأسرى لوحدهم في الميدان.

وأشارت إلى أن الاحتلال يخطط لعمل إجرامي ضد الأسرى سينفذه بناءً على ما دعا إليه الوزير الصهيوني بن غفير.

وتوقعت حلايقة أن تشهد الأيام القادمة حالة من الغليان تجتاح السجون، مؤكدة أنه من المعيب أن يترك الأسرى يواجهون مصيرهم لوحدهم، لذلك يجب مساندتهم.

وأخضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، الأسير ماهر يونس (65 عامًا)، من بلدة عارة في المثلث بالداخل الفلسطيني المحتل، للتحقيق، وذلك قبيل 48 ساعة من موعد تحرره، بعد قضائه 40 سنةً في الأسر.

وكان الأسرى في سجن النقب، قد قرروا أمس الاثنين، إغلاق السجن وتعليق كافة مناحي الحياة فيه؛ احتجاجا على نقل إدارة السجون عددا من الأسرى.

وأكد الأسرى أنهم اتخذوا قرارهم ولن تعود الأمور إلى طبيعتها، إلا بعودة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من السجن مؤخرا.

وقال نادي الأسير إن إدارة سجن مجدو شرعت بعميلة نقل 70 أسيرًا من قسم 8 حيث نقلت أول أمس، 40 أسيرا.

‏وأوضح أن إدارة المعتقل نقلت بالأمس 40 أسيرًا، ومن المتوقع أن يتم اليوم نقل 30 آخرين.

وأشار إلى أن عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ 80 أسيرًا من سجن “هداريم” إلى سجن “نفحة”، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.