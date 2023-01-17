"حماس" تزفّ الشهيد أبو دية وتدعو لصد عدوان الاحتلال على شعبنا

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد البطل حمدي أبو دية (40 عاماً)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول شمال الخليل، بعد ملاحقته إثر تنفيذه عمليات إطلاق نار بطولية ضد المحتلين.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، الثلاثاء: "إنّ دماء الشهيد أبو دية، الذي حرّض في وصيّته على الثورة والمقاومة، لَيَبْعث برسالة إلى كلّ أبناء فلسطين لحمل السلاح والانضمام لركب المقاومين لصدّ العدوان والجرائم الصهيونية المتصاعدة بحقّ شعبنا وأقصانا ومقدساتنا، والانتقام لدماء الشهداء باستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، حتى زوالهم عن أرضنا المباركة".