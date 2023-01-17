سمر حمد: إجرام حكومة الاحتلال لن يثني شعبنا عن تحرير أرضه

قالت الناشطة سمر حمد إن حكومة الاحتلال الفاشية ترفع أرصدتها الإجرامية بدماء الفلسطينيين، ولا يكاد يمر يوما إلا بارتقاء شهداء.

وأكدت حمد أن الإجرام الاحتلال لن يؤثر في إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه وإزالة الاحتلال.

وأشارت إلى أن فقد الأبطال مؤلم جدا، لكن الوطن غالٍ، وطريق حريته شاقة وطويلة، ونهايتها النصر بإذن الله.

واستشهد ظهر اليوم الشاب حمدي أبو دية 40 عاماً في اشتباك مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل.

وزفت حركة حماس الشهيد أبو دية الذي حرّض في وصيّته على الثورة والمقاومة، لَيَبْعث برسالة إلى كلّ أبناء فلسطين لحمل السلاح والانضمام لركب المقاومين لصدّ العدوان والجرائم الصهيونية المتصاعدة بحقّ شعبنا وأقصانا ومقدساتنا.

كما حث الشهيد في وصيته بالانتقام لدماء الشهداء من خلال استهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، حتى زوالهم عن أرضنا المباركة.