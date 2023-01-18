لبنان يقترض 62 مليون دولار لشراء وقود للكهرباء

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، على قرض من مصرف لبنان بـ 62 مليون دولار لشراء وقود لمعامل الكهرباء، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.

وقال ميقاتي جاء في مؤتمر صحفي: "تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق".

وكان وزير الطاقة وليد فياض، أعلن الإثنين الماضي عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، تتمثل بزيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.

ويقدّر الوزير كلفة الحل المقترح بـ 600 مليون دولار على 5 أشهر لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميا، وبين أن "مصرف لبنان ليس على استعداد لوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء في الفترة الأولى، وإنما 300 مليون دولار فقط".

ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة.

ويعاني لبنان منذ قرابة عام من انقطاع حاد في التيار الكهربائي، بسبب مماطلة تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.