الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

أجبرت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في البلدة القديمة في القدس.

وقالت مصادر محلية، إن محكمة الاحتلال أجبرت المواطن مهران الديسي على هدم منزله الواقع قرب باب المغاربة في القدس ذاتيا.

ويضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

وخلال العام المنصرم 2022، هدم الاحتلال حوالي 950 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، منها 65 مسكنًا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيًا، كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنًا ومنشآت أخرى، وفق معطيات رسمية نشرها مركز أبحاث الأراضي.