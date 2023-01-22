قال عيد جهالين المتحدث باسم الخان الأحمر، إن تصريحات ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" ايتمار بن غفير، التي طالب فيها بإزالة الخان الأحمر "محاولة استباقية لقرار المحكمة في شهر فبراير القادم".

وذكر جهالين لـ"الرسالة نت" أن المحكمة ستقرر إزالة الخان أو تمديد بقائه.

وأوضح جهالين أن هدف الاحتلال إزالة الخان الذي يضم قرابة 35 عائلة، أي حوالي 350 شخصا، وذلك لفصل شمال الضفة عن جنوبها نهائيا، وإنجاز ما يسمى "القدس العاصمة الموحدة للكيان".

وأكّد أنّ هناك تحركا لدعوة السفراء الأجانب لزيارة الخان الأحمر قبل صدور قرار المحكمة.

كما أن هناك دعوات لمظاهرات غدا؛ رفضا لتصريحات بن غفير.