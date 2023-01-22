مستوطنون ينصبون بوابة إلكترونية عند مدخل عين سلوان

نصب مستوطنون، اليوم الأحد، بوابة إلكترونية، عند مدخل عين سلوان، لاستخدامها كممر إلى المنطقة، والأنفاق أسفل حي وادي حلوة.

وأوضحت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، تابعة لجمعية "العاد" الاستيطانية، بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة عين سلوان، جنوب القدس المحتلة، وأجروا أعمال في محيط المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال بعد عدة أسابيع من الاستيلاء على أكثر من 7 دونمات محيطة في عين سلوان "أرض الحمراء وأرض موقف للمركبات"، حيث تتواصل في المنطقة أعمال حفر ووضع بوابات وخلع أشجار مثمرة، إضافة الى تجريف وبناء سلاسل حجرية في الموقع.

وكالة وفا