مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك والمصلى القبلي.

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية وطقوسا تلموديا بعد اقتحام باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفي انتهاك وتدنيس متواصلان، اقتحم عناصر من الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وشهد المسجد أمس الاثنين، انتهاكات صارخة خلال اقتحامات المستوطنين، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال وأدوا ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي.

وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وفي مواصلة استهداف المرابطين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، المرابطة المقدسية هنادي حلواني عقب اقتحام منزلها وتحطيم أثاثه وتخريبه ومصادرة الهواتف.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت حلواني قبل أيام، قرارا بالمنع من السفر لمدة شهر قابل للتمديد لـ٦ أشهر ليصبح مجموع سنوات منعها من السفر ٦ سنوات.

وبلغ مجموع الفترة التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة حلواني عن المسجد الأقصى نحو ثماني سنوات.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.