حماس: هدم الاحتلال قرية العراقيب لن ينال من عزيمة شعبنا

أكدت حركة حماس أن هدم الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قرية العراقيب في النقب، وسبقه هدم قرية حمصة البقيعة في الأغوار، والتهديد الجاري بتهويد قرية الخان الأحمر في القدس، وتهجير الأهالي والسكان، هو إمعان في سياسة التطهير والاستئصال التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد أبناء شعبنا.

وشدد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع على أن هذه السياسة الإجرامية التي تمارسها الحكومة المتطرفة ضد شعبنا وقراه تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتعبيراً مباشراً عن همجيتها وسياستها الإحلالية.

وبيّن القانوع أن سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة لن تنجح في النيل من عزيمة شعبنا وإرادته وإصراره على الدفاع عن أرضه وتمسكه بحقوقه.

وأهاب بجماهير شعبنا في مختلف القرى والمدن للتصدي للاحتلال الصهيوني ومواجهته بالتمسك بحقوقهم والتشبث بأرضهم، وتصعيد المقاومة بمختلف الأدوات والوسائل لإفشال مخطط التهجير والتهويد.