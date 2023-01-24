"السياحة والآثار" وثقنا نحو 43 ألف قطعة أثرية بشهادات ميلاد خاصة

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة السياحة والآثار طارق العف، إن الوزارة وثقت (42550) قطعة أثرية في السجل الوطني بشهادات ميلاد خاصة.

وذكر أن (17550) قطعة من القطع الأثرية في متحف قصر الباشا، و(25000) في المخزن الأثري، حيث تم إدراجهم إلكترونياً ضمن السجل الوطني للمعروضات بشهادات ميلاد خاصة لكل قطعةٍ أثرية.

وأكد أن رؤية الوزارة تكمن في تكريس الجهود للحفاظ على الموروث التاريخي الفلسطيني للأجيال المتعاقبة والنهوض بالقطاع السياحي، من خلال استمرارية الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري وإبرازه إعلامياً، والعمل على رفع مستوي السياحة الوطنية لتحقيق تنمية سياحية واقتصادية وبشرية مستدامة.

قال خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي يعده المكتب الإعلامي الحكومي بشكلٍ دوري للحديث حول أبرز إنجازات الوزارات والهيئات الحكومية، إن وزارته تسعى إلى النهوض بالقطاع السياحي وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز التنمية المستدامة الاقتصادية في القطاعات المحلية على قاعدة المصلحة الوطنية الفلسطينية.

وحول إنجازات الوزارة، بين العف أن الوزارة افتتحت الكنيسة البيزنطية في شمال غزة بعد صيانتها وترميمها وجعلها كمزار سياحي تؤمه الوفود الأجنبية والمحلية وقد بلغ قيمة الحماية مليون دولار، مشيراً إلى البدء بمشروع التنقيب في المقبرة الرومانية المكتشفة بشمال غزة وتخصيص موقعها تحت إشراف الوزارة بعد تأمين حمايتها واستملاكها للصالح العام.

وتطق إلى استكمال تطوير موقع دير القديس هيلارون من خلال إنشاء سور حماية على مساحة 14 دونم بتكلفة 6 مليون دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع منظمة اليونسكو إلى إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي.

بين العف أن الوزارة تعمل تطوير وتأهيل المواقع الأثرية كمتحف قصر الباشا الوطني حيث بلغت قيمة المشروع 12 ألف دولار، وبناء سور حماية بتمويل حكومي لموقع تل الرقيش الأثري بدير البلح على امتداد 14 دونم.

وحول مشاريع الصيانة والترميم أوضح العف بأنه تم صيانة وترميم الأرضية الفسيفسائية بمقام الشيخ إبراهيم في عبسان الكبيرة بتكلفة 50 ألف دولار، وصيانة المدرسة الكاملية بحي الزيتون بتكلفة 120 ألف دولار، كذلك ترميم سوق القيسارية المملوكي بتكلفة 280 ألف يورو، إلى جانب ترميم العديد من البيوت الأثرية.

وأكد بأن الوزارة وثقت (17550) قطعة أثرية في متحف قصر الباشا، و(25000) قطعة أثرية في المخزن الأثري، حيث تم إدراجهم إلكترونياً ضمن السجل الوطني للمعروضات بشهادات ميلاد خاصة لكل قطعةٍ أثرية.

وأشار إلى أن الوزارة أنتجت الدليل الأثري "غزة هاشم بوابة الشام" والذي يعد كنزاً حضارياً استراتيجياً ومعرفياً حول المعالم الأثرية والشواهد العمرانية في قطاع غزة، ويفصح عن الأسرار والمقتنيات الحضارية المكتشفة من واقع الحفريات والتنقيب الأثري.

ونوه إلى أن الوزارة استقبلت خلال العام المنصرم 80 وفداً أجنبياً أهمها الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية "اليونسكو"، والقنصلية الفرنسية، والمجلس الثقافي البريطاني، وقناصل الاتحاد الأوروبي، والبعثة الإنسانية في الأمم المتحدة، والقاصد الرسولي في الأراضي المقدسة، وبعثة الصليب الأحمر الدولي.

وفي سياق نشر المعرفة والتوعية أشار العف إلى أن العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أنتجت 30 فيلماً وثائقياً وترويجياً عن المعالم الأثرية والسياحية في قطاع غزة.

وفي إطار إسناد ودعم المنشآت السياحية، نوه العف إلى أن الوزارة أصدرت إعفاءً للمنشآت السياحية بنسبة 50%من رسوم التراخيص لمدة ثلاثة سنوات، وكذلك إعفاء الإيجارات الحكومية بذات النسبة للعام الحالي وإعفاء الشاليهات بنسبة 50% من قيمة الترخيص للعام الحالي لتحفيز الاستثمار الاقتصادي المحلي ودعمه.

ونوه إلى أن الوزارة تعمل إعلامياً على تعزيز أهمية الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع؛ موجهاً الشكر والتقدير للمكتب الإعلامي الحكومي على تغطية لأنشطة وفعاليات الوزارة.