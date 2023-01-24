الاحتلال يصدر أحكاما بحق أسرى مقدسيين ويمدد توقيف آخرين

أصدرت محكمة الاحتلال يوم الثلاثاء قرارا يقضي بالسجن الفعلي بحق الأسير المقدسي أيهم ناجي أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس المحتلة، لمدة 9 أشهر.

كما حكمت اليوم بالسجن الفعلي على الأسير المقدسي سعيد نوفل لمدة 12 شهرا، والفتى وائل شاهين بالسجن لمدة 7 أشهر، ووقف تنفيذ 3 أشهر لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل.

واعتقل الفتى وائل شاهين بتاريخ 22 – 11 – 2022، وهو من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ومددت شرطة الاحتلال( الإسرائيلي) يوم الثلاثاء، توقيف المرابطة المقدسية هنادي الحلواني إلى يوم غد الأربعاء.

وقال المحامي خالد زبارقة أن الشرطة احتجزت المرابطة هنادي الحلواني قيد التحقيق لساعات طويلة في مركز القشلة، ثم قررت اعتقالها وتمديد توقيفها.

وأوضح أن المحققين وجهوا تهمة ضد هنادي بأنها تنتمي لتنظيم معادي، والتماهي معه.

أيضا مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف القاصر قسام الأعور (17 عاما) من بلدة سلوان حتى تاريخ 31- 1 – 2023 .

كما مددت المحكمة اليوم اعتقال الأسير عبيدة أبو كف من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة حتى يوم الاثنين القادم، والشاب محمد عليان حتى يوم الخميس القادم.

في السياق، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الشاب المقدسي علي الطويل من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي حتى يوم الاثنين القادم.