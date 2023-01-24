أولياء الأمور بالقدس للرسالة: المدينة لا تحظى بدعم السلطة

قال زياد الشمالي رئيس لجنة اولياء امور الطلبة في مدارس القدس، إن أهالي المدينة لديهم غضب كبير تجاه السلطة؛ لتقصيرها تجاه المدينة في كل مجالاتها سواء في دعم التعليم أو البيوت المهدمة أو غيرها.

وأضاف الشمالي لـ"الرسالة نت": "الثقة معدومة لدى سكان القدس تجاه السلطة، ولديهم تخوف وغضب حول إمكانية وصول المساعدات عن طريقها للسكان".

وأكدّ الشمالي أن السلطة غائبة تماما عن دعم صمود وإسناد شعبنا في المدينة، "والتبرعات عن طريقها لن تصل لمستحقيها، في ظل التجربة معها وضعف دورها تجاه القدس وسكانها".

وذكر أن السلطة لا يوجد لديها توجهات حقيقية تجاه مدينة القدس وأهلها.

وأشار الشمالي إلى أن عديد الوقائع التي تعيشها القدس تثبت أن السلطة خارج الفعل في القدس، "هناك مدارس أغلقت وبيوت دمرت ولم تكن السلطة حاضرة في دعمها على الاطلاق".

وشددّ على أن أهالي القدس لديهم تفهم تجاه سخط الناس على قانون محمود عباس بخصم شيقل لأجل دعم القدس؛ "فأهل القدس أنفسهم لا يثقون أن تصل هذه التبرعات لهم".