شاهد| أعدموه أمام أمه وأخيه.. شهيد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، النار عليه، قرب قلقيلية، شمال الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية شرقي مدينة قلقيلية، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن في المكان.

وقالت وزارة الصحة إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (٢٢ عاماً) برصاص الاحتلال قرب قلقيلية.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 21 عملاً مقاوماً تنوعت ما بين إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات تخللها إلقاء حجارة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” إصابة جندي خلال عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، فيما وقعت 5 عمليات إطلاق نار وتفجير لعبوتين ناسفتين وإلقاء لزجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، إلى جانب التصدي لثلاث اعتداءات من المستوطنين، واندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في 9 نقاط.