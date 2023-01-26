الاحتلال يجدد الإداري للأسير إصرار معروف للمرة الرابعة

جددت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي) قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير إصرار حاتم معروف (22 عامًا) من قرية عين قينيا قضاء رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لمدة 6 شهور إضافية، للمرة الرابعة على التوالي.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت معروف بتاريخ 10/8/2021 بعد مداهمة منزله في قرية عين قينيا والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ما تسبب له بالعديد من الكدمات والرضوض ونزيف شديد في الأنف ونقلته إلى مركز توقيف عوفر للتحقيق.

وأشار إلى أنه بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، أصدرت بحقه محكمة عوفر العسكرية قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

وأضاف أن محكمة الاحتلال قبل يوم واحد من انتهاء محكوميته، جددت له الإداري مرة ثانية لمدة 6 شهور أخرى، ثم جددته مرة ثالثة لستة اضافية.

كما جددت له الإداري مرة رابعة لستة أشهر أخرى بتعليمات من المخابرات التي تدعي وجود ملف سري له، علمًا أن وضعه الصحي في تراجع مستمر، كونه يعاني من مرض السكري.