خاطر: المقاومة هي السبيل لمجابهة إجرام الاحتلال وتحقيق الردع

أكدت الكاتبة السياسية لمى خاطر أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمجابهة إجرام الاحتلال وتحقيق قدر معقول من الردع، وذلك في أعقاب عدوان الاحتلال على مخيم جنين الذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين.

وقالت خاطر إن "حكومة الكيان المجرمة تفتتح عهدها بقبضة حديدية عاتية، قوامها قتل واقتحامات وهدم للبيوت والمنشآت، وعدوان على المسجد الأقصى"، معتبرة "ما يجري في جنين جزءا من سياسة الترهيب الشاملة".

وذكرت أن "حكومة الاحتلال بأركانها المتطرفة في إجرامها تقول لنا إنه ما من خطوط حمراء تتوقف عندها، وليس ثمة ما يضبط إيقاع اندفاعها نحو ترسيخ قواعد جديدة في تعاملها مع الفلسطينيين وحقوقهم".

وشددت خاطر على أن "السبيل لمجابهة هذا الإجرام وتحقيق قدر معقول من الردع معروف، ولكن ما ينبغي أن يشغل بال الأحرار هو كيفية وضع الخطوات على هذا السبيل، بكثير من الإعداد وقليل من الكلام".

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب 13 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

حرية نيوز