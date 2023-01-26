بركة للرسالة: نتنياهو يقود الأوضاع للانفجار ‏

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة، إن اليمين المتطرف الذي يقود المشهد اليوم في (إسرائيل)، يدفع الأوضاع للانفجار بشكل جنوني، من أجل إشباع رغبته الاستيطانية والتهويدية.
وأضاف بركة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت":"ما يحدث في القدس والضفة، يدل على جوهر دولة الاحتلال بأنها مارقة خارجة عن القانون والعهود الدولية".
وأكد أن (إسرائيل) تضع نفسها دائما في خانة الابارتايد وتثبت أنها دولة احتلال فاشي، تستهدف الإنسان والأرض والحجر والمقدسات.
وأوضح بركة أن الحكومة في جوهرها يمينية متطرفة تقوم على عقيدة الإرهاب والاستيطان ونسف وجود الآخر، موضحا أنها تؤمن بإلغاء المكون العربي الفلسطيني وإنهاء وجوده، وتنفذ سياسة الفصل العنصري.
ودعا إلى ضرورة التحرك الفلسطيني بكل الأصعدة لفضح جرائم الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية الحقيقية لتعزيز الموقف وتصليبه في المواجهة.
وعزا شراسة الاحتلال وإجراءاته العدوانية، لضعف وحدة الموقف الفلسطيني في المواجهة.
وارتقى تسعة شهداء منذ صبيحة اليوم، في عدوان إجرامي على مخيم جنين، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.