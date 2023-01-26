بركة للرسالة: نتنياهو يقود الأوضاع للانفجار ‏

قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل محمد بركة، إن اليمين ‏المتطرف الذي يقود المشهد اليوم في (إسرائيل)، يدفع الأوضاع للانفجار بشكل جنوني، من أجل ‏إشباع رغبته الاستيطانية والتهويدية.‏

وأضاف بركة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت":"ما يحدث في القدس والضفة، يدل على جوهر ‏دولة الاحتلال بأنها مارقة خارجة عن القانون والعهود الدولية".‏

وأكد أن (إسرائيل) تضع نفسها دائما في خانة الابارتايد وتثبت أنها دولة احتلال فاشي، تستهدف ‏الإنسان والأرض والحجر والمقدسات.‏

وأوضح بركة أن الحكومة في جوهرها يمينية متطرفة تقوم على عقيدة الإرهاب والاستيطان ونسف ‏وجود الآخر، موضحا أنها تؤمن بإلغاء المكون العربي الفلسطيني وإنهاء وجوده، وتنفذ سياسة الفصل ‏العنصري.‏

ودعا إلى ضرورة التحرك الفلسطيني بكل الأصعدة لفضح جرائم الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة ‏تحقيق الوحدة الفلسطينية الحقيقية لتعزيز الموقف وتصليبه في المواجهة.‏

وعزا شراسة الاحتلال وإجراءاته العدوانية، لضعف وحدة الموقف الفلسطيني في المواجهة.‏

وارتقى تسعة شهداء منذ صبيحة اليوم، في عدوان إجرامي على مخيم جنين، بعد اقتحامه من ‏قوات الاحتلال.‏