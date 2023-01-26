التشريعي: مجزرة جنين جريمة حرب تعكس فاشية الاحتلال وتستوجب العقاب

قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين اليوم جريمة حرب مكتملة الأركان تعكس فاشيته وتستوجب العقاب واتخاذ اجراءات عملية رادعة.

وأكد بحر في تصريح صحفي اليوم الخميس، حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وأدان الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال المتصاعدة وعدوانه الهمجي بحق الشعب الفلسطيني والذي أسفر عن ارتقاء تسعة شهداء في جنين ليصل عدد الشهداء إلى 29 منذ بداية العام.

وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم على مرأى ومسمع العالم.

وأكد أن جرائم الاحتلال ومجازره البشعة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تزيده إلا مزيداً من الصمود والثبات ومقاومة المحتل الغاصب حتى دحره عن الأرض والمقدسات.

المصدر: وكالة صفا