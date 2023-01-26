بالصور: مسيرات حاشدة بغزة غضبا لجنين

تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين بمحافظات قطاع غزة الخمسة، بعد صلاة المغرب مباشرة، بناء على دعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تأييدا ونصرة لجنين وغضبا ورفضا للمجزرة (الإسرائيلية) التي أودت لاستشهاد عشرة مواطنين.

وأكدّت قيادة المقاومة في المسيرات، أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، وأن شعبنا لن يترك جنين لوحدها في مواجهة العدوان.

ودعت القوى لموقف شعبي غاضب في الضفة والقطاع والداخل والشتات، وفي كل المواقع الفلسطينية، والتلاحم في المواجهة الشاملة التي تواجه حكومة الاحتلال وجرائمه وقطعان مستوطنيه.

وشددّت على ضرورة الوقوف وقفة غضب والالتحام في المظاهرات بمناطق التماس المختلفة يوم غد الجمعة في الضفة المحتلة.

وفي محافظة خانيونس، نظمت القوى الوطنية والإسلامية، وقفة جماهيرية غاضبة تضامنًا مع مخيم جنين وتنديدًا بمجزرة الاحتلال.

وأكد القيادي في حركة حماس د. عبد الهادي الأغا في كلمة عن القوى الوطنية والإسلامية، أن شعبنا الفلسطيني بكامل قواه يقاوم حكومة الاحتلال المتطرفة التي تشن عدوانا عليه.

واستنكر الأغا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، قائلا: "الاحتلال يعدم أبناء شعبنا بدم بارد وسط غياب من دول العالم ومؤسساته الحقوقية والقانونية".

وشدد على أن دماء شهداء شعبنا في جنين والضفة لن تذهب هدرًا وهي وقود ثورتنا ولن تزيد شعبنا إلا عنفوانا وقوة في مواجهة المحتل.

وأضاف الأغا: "الاحتلال واهم إن ظن أن شعبنا الفلسطيني سيتسلم ويجب عليه أن يدرك أن صبرنا يكاد ينفد".

وأكد الأغا أن المقاومة هي الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال، مضيفًا "ماضون في مقاومة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

أمّا في شمال القطاع، فأكدّ المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أنّ مجزرة مخيم جنين تعكس العقلية الدموية التي تسير عليها حكومة المستوطنين المتطرفة والتي تستهدف أقصانا وأسرانا وترتكب الجرائم بحق شعبنا.

وقال القانوع، إنّ ما تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية من جرائم ومجازر ستدفع ثمنه باهضاً ومقاومة شعبنا ستمتد في كل مناطق الضفة الغربية لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه والرد على جرائمه.

وشددّ على أنّ حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال المتصاعدة ستنفجر ناراً وباروداً ضد جيش الاحتلال المجرم وقطعان مستوطنيه.

وتوجه بالتحية لأهالي جنين و رجال المقاومة الأبطال من مختلف الفصائل الذين تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال المتوغلة.







وفي الوسطى، نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي، وقفة تضامنية غاضبة انطلقت في مخيم النصيرات، تضامنًا مع أهالي مخيم جنين الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح.

وشارك في الوقفة ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المحافظة، مرددين هتافات تنديداً بالغطرسة الصهيونية بحق شعبنا في الضفة عموماً وفي مخيم جنين على وجه الخصوص، لتصل هذه الهتافات إلى الثائرين لتشد على أياديهم الضاغطة على الزناد في وجه الاحتلال وأعوانه.

وفي كلمةٍ لفصائل العمل الوطني والإسلامي ألقها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. عبد الجواد العطار قال فيها: "إننا نخرج اليوم في المحافظة الوسطى في وقفة لنوصل رسالة ثورية إلى أهلنا في جنين بأن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل لإيقاف غطرسة وإجرام المحتل الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وأضاف: "ندعوا أبناء الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة والاصطفاف إلى جانب خيار الشعب الفلسطيني وأبطال كتيبة جنين وعرين الأسود، الذين يمثلون وحدة الشعب الفلسطيني وثورته لردع تمادي الاحتلال على أراضينا وأبناء شعبنا".

وأكد العطار بأن المقاومة في غزة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال الصهيوني، وإن بوصلة الصراع مع العدو تتمحور نحو تحرير كل فلسطين".

ووجه العطار التحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم وبذلوا دماءهم من أجل فلسطين، ولشعبنا الفلسطيني الثائر في الضفة المحتلة، وفي أراضي الـ 48 المحتل، وفي الشتات، وفي كل أماكن تواجده.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، شارك العشرات من الشباب الثائر باشعال الإطارات المطاطية مساء اليوم الخميس قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وغطَّت سحب من الدخان الأسود طول الحدود مع الآراضي المحتلة، فيما رفع الشبان أعلام فلسطين.

ووصل الشباب الثائر الى الحدود ضمن فعاليات الاحجتاج والغضب التي تشهدها غزة في أعقاب عدوان الاحتلال على جنين.











يتبع،،