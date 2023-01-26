الاحتلال يغلق القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال مدينة القدس، مساء اليوم الخميس، لتأمين مسيرة للمستوطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سلوان، وحي رأس العامود، وشارع باب الأسباط، وكثفت من نشر قواتها في شوارع القدس لتأمين مسيرة للمستوطنين.

ونصبت قوات الاحتلال، حواجز شرطية في منطقة الشياح في رأس العامود، وطريق الجثمانية ووادي حلوة.

وأدى مئات المستوطنين رقصات استفزازية بالقرب من باب المغاربة، خلال تنفيذهم لمسيرة بدأت من جهة باب المغاربة، مرورا بباب الأسباط، وحي رأس العامود شرق القدس.

وشهدت البلدة القديمة في القدس وأبواب المسجد الأقصى قبل أيام، مسيرة استفزازية تخللها رقصات وطقوس تلمودية ورفع لأعلام الاحتلال.

وأقدم مستوطنون على التبول، ومسح قذاراتهم في جدران منطقة باب العامود على مرأى من جنود الاحتلال.