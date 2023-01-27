قاسم: القصف الصهيوني على غزة امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وقال قاسم اليوم الجمعة: "إن المقاومة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا، وستبقى درع الشعب وسيفه"، مشددا على أنه من حق شعبنا ومقاومته أن يقاتل بكل الأساليب رداً على عدوان الاحتلال واستمرار جرائمه.

وتوجه بالتحية لمجاهدي كتائب القسام الذين تصدوا للعدوان الصهيوني بالصواريخ المضادة للطيران والمضادات الأرضية التي أربكت جيش الاحتلال ومستوطنيه.