عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر محلية إن الآلاف من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وقبيل صلاة الجمعة اعتقلت قوات الاحتــلال شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب في منطقة باب الأسباط أحد أبواب الأقصى.

وصباحًا، عرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أردنيين من المسجد الأقصى.