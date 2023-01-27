تنديدا بالعدوان على جنين: تظاهرات في حيفا وأم الفحم وطمرة

تظاهر أهالي ونشطاء في طمرة وأم الفحم وحيفا، اليوم الجمعة، ضد عدوان الاحتلال (الاسرائيلي) على جنين ومخيّمها، أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.

في مدينة حيفا، اعتقلت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) 3 متظاهرين مساء، الجمعة، خلال تظاهرة نظمت في ساحة الأسير تنديدا بالعدوان على جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر الشرطة اعتقلوا المتظاهرين لرفضهم إنزال علم فلسطين خلال التظاهرة.

وقال النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة إننا "أبناء كأبناء الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين التاريخية وخارج الوطن شعب واحد ولدينا قضية واحدة".

وأضاف "نحن نتظاهر في حيفا لنقول إن ألم جنين هو ألم حيفا، هذه هي الفرصة لتوحيد إستراتيجية النضال الفلسطيني حتى نستطيع جميعا التصدي للحكومة الفاشية".

على مدخل أم الفحم، شارك العشرات من المدينة ومنطقة وادي عارة في وقفة احتجاجية منددة بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين ومخيمها.

وجاءت الوقفة بدعوة من "الحراك الفحماوي الموّحد" واللجنة الشعبية في أم الفحم، إذ رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الاحتلال أصل الإرهاب"، "من أم الفحم هنا جنين".

كما أطلق المتظاهرون هتافات نصرة لمخيم جنين والضفة الغربية والفلسطينيون بشكل عام إثر عدوان الاحتلال المتواصل بحقهم.

وفي طمرة، نظمت وقفة احتجاجية بمبادرة من البلدية، واللجنة الشعبية في المدينة.

ورفع مشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "ارفعوا أيديكم عن جنين"، و"المجد والخلود لشهدلئنا".

وناشد الناشط سمير عثمان الجماهير العربية "عدم الخضوع لكل محاولات الحكومة الإسرائيلية ببثّ سياسة الترهيب والتخويف".

المصدر: عرب ٤٨