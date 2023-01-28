حزب الله يشيد بعملية القدس الفدائية

أشاد حزب الله اللبناني بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد خيري علقم في القدس المحتلة، وأدت إلى مقتل 7 مستوطنين وإصابة آخرين بجراح.

وقال حزب الله في بيان صحفي يوم السبت: إن" هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق الى قلوب كيانه ومستوطنيه".

وأضاف أن هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين.

وعبر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء، وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأدان بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية، ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وأدت لاستشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "في الوقت نفسه تُبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقم وسائر العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية.

وأشار حزب الله إلى أن هذه العمليات تقرها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، دفاعًا عن الحق والأرض والسيادة.

وقال: "إنه وإذ يبارك لشعبنا الفلسطيني وكل فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية، يرى أن بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها الآتي بإذن الله".