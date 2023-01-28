محمد حمادة: عملية سلوان رسالة بأن اقتحام الأقصى وتدنيسه لن يمر

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن عملية سلوان البطولية التي نفذت، اليوم السبت، تأتي ضمن ردود شعبنا الطبيعية على مجزرة جنين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وهي تحد واضح لتهديدات الاحتلال العنجهية.

وقال حمادة إن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه، وسيواصل الشباب الثائر الدفاع عن شعبنا والرد على عدوان الاحتلال في أي بقعة من أرضنا المحتلة.

وأشار إلى أن من تم استهدافهم اليوم في سلوان هم من المستوطنين الذين يدنسون المسجد الأقصى، ويظنون أن اقتحامهم سيمر مرورًا عاديا.

وأوضح أن الاحتلال هو أصل الشر وهو الذي يجب أن يدان، وليس دفاع الضحية عن نفسها.

وأضاف حمادة أن القدس تتعرض لأبشع جريمة صهيونية مستمرة دون أن يتحرك العالم، مشدداً على أن شبعنا الفلسطيني سيدافع عن حقوقه وسيواصل الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه مهما عظمت التضحيات.

وأشار حمادة إلى أن العملية الجديدة تأتي لتسعد قلب كل فلسطيني حزن على شهداء جنين ولترسم الابتسامة على وجوه أمهات الشهداء.

ونبّه إلى أن العملية تؤكد أن شعبنا اختار خيار البندقية لمواجهة الاحتلال الذي مهما بلغت إجراءاته فإنها لن تقف حائلاً أمام إرادة الفلسطينيين.

وأصيب اليوم، مستوطنان، بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بطولية قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وتأتي العملية بعد ساعات من عملية نوعية وقعت في مدينة القدس المحتلة، نفذها الاستشهادي خيري علقم، وأسفرت عن مقتل 8 مستوطنين.

حرية نيوز