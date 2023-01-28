الفصائل تبارك عملية سلوان وتدعو لاستمرار المقاومة

باركت الفصائل الفلسطينية عملية إطلاق النار البطولية التي نفذت في مدينة القدس صباح السبت، التي أسفرت عن إصابة (إسرائيليين) بجراح خطيرة.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة:" إن عملية سلوان البطولية اليوم ضمن ردود شعبنا الطبيعية على مجزرة جنين وتدنيس المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "سيدفع الاحتلال ثمن جرائمه، وسيواصل الثوار الدفاع عن شعبنا والرد على عدوان الاحتلال في أي بقعة من أرضنا المحتلة، خاصة أن القدس تتعرض لأبشع جريمة صهيونية مستمرة دون أن يتحرك العالم".

وأكدت حركة المقاومة الشعبية أن العمليات البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وهي تأتي لتبعث برسالة مفادها أن المقاومة ومشروعها هي الكفيلة وحدها لتحرير الأرض وإعادة الحقوق.

وأشادت الجبهة الشعبيّة بالعملية البطوليّة في سلوان بمدينة القدس المحتلة والتي أدّت لإصابة عددٍ من المستوطنين بجراحٍ خطرة، مشددةً على أنّ العملية تأتي من قلب مدينة القدس لتؤكّد أنّ الصراع سيبقى مفتوحًا مع العدو (الإسرائيلي) على كل بقعة من أرض فلسطين، وأن اجراءاته الأمنية والظروف المجافية لن تحول دون استمرار المقاومة.

وذكرت حركة الأحرار أن المعركة المفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف، وجذوة المقاومة والعمليات البطولية ستتصاعد طالما بقي المحتل على الأرض، داعيةً للمزيد من العمليات البطولية لمواجهة الاحتلال ولجم عدوانه.

وأصيب (إسرائيليان) بجروح خطيرة، صباح السبت، إثر عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بإصابة (إسرائيليين) اثنين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار بمحيط البلدة القديمة من القدس، مشيرة إلى استهداف المنفذ في المكان.