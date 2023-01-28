دعوات لوقفة احتجاجية غداً برام الله رفضاً للدعم الأمريكي للاحتلال

انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً الأحد في رام الله، رفضاً للدعم الأمريكي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الظالمة بحق أبناء شعبنا ، وما تتضمنه من إراقة للدماء وهدم للبيوت والمنشآت الفلسطينية.

وأكدت الدعوات على أهمية المشاركة في الوقفة والتظاهرة الاحتجاجية ضد السياسة الأمريكية ورعايتها لدولة العدوان، وضد استقبال وزير خارجيتها.

وارتقى منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن 32 شهيداً، بينهم 9 شهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها يوم الخميس الماضي.

وتصاعدت جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وطالت هدم بيوت عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب سياسات التهجير التي تنفذها في مناطق عدة بمدينة القدس المحتلة.

ومقابل هذه الجرائم، بلغت ذروة عملية المقاومة أمس، حينما نفذ الشهيد علقم خيري عملية إطلاق نار نوعية في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

وبعد ساعات قليلة، وقعت عملية إطلاق بطولية قرب بؤرة استيطانية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وأسفرت عن إصابتين إحداهما بحالة خطيرة.

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم، عن إصابتين أحدهما خطيرة، والأخرى ما بين متوسطة إلى خطيرة في عملية إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاثنين مصابين بطلقات نارية في أجزاءهما العلوية.