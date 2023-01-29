حماس تزف الشهيد السعدي وتدعو لرفع حالة التأهب لصد عدوان الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد المجاهد عمر طارق السعدي (24 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الخميس الماضي، دفاعًا عن مدينة جنين ومخيمها أمام المجزرة الوحشية، التي راح ضحيتها تسعة شهداء آخرين.

وقالت الحركة في تصريحٍ صحفي، وصل "الرسالة نت" نسخةً عنه، اليوم الأحد: "إننا إذ نودّع الشهيد السعدي ونعزّي أهله ومحبيه، لنشد على يد جماهير شعبنا المرابط لمواصلة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات".

وأكدت حركة حماس أن عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زوال الاحتلال (الإسرائيلي) عن أرضنا، واسترداد شعبنا لحقوقه الوطنية كافّة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 35 شهيدًا، غالبيتهم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



