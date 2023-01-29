مسؤول باتحاد موظفي أونروا للرسالة:  إضراب بالمدارس غداً

أكد محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تنفيذ إضراب غدا الإثنين في قطاع غزة.

وأوضح حمدان "للرسالة نت" أن الإضراب بسبب سياسة التقليصات التي تفرضها أونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين، عدا عن رفضها زيادة رواتبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن العاملين في وكالة الغوث أضربوا عن العمل الإثنين الماضي، في حين علق موظفو الوكالة بغزة العمل جزئيا، ما أدى إلى تعطيل الدراسة في كل المدارس والمؤسسات التابعة للوكالة في الضفة الغربية.

يذكر أنه عام 1949، تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.