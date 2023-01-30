الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ناشط مقدسي: الحرب القادمة أكبر وأخطر من "سيف القدس" لهذا السبب!

الرسالة نت - محمود هنية

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إن الحرب القادمة ستكون أخطر وأكبر من سيف القدس وتداعياتها، نتيجة التغول الخطير الذي ينفذه ما يسمى بوزير الامن القومي ايتمار بن غفير بحق المقدسيين.

وأوضح الهدمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن الأمر يتجاوز فكرة اطلاق صواريخ أو غيرها، بل يهدف بن غفير لدفع المجتمع (الإسرائيلي) بفقدان الأمن الشخصي، نتيجة جرائمه بحق المقدسيين.

وذكر أن عمليات الهدم والتدمير اليومي في الأحياء المقدسية، ستدفع لمزيد من التوتر، "وما تعدّه الجماعات اليهودية من اقتحامات للأقصى، يشعل الحرب ويدفع المقدسيين للمشاركة بفاعلية في الأحداث".

وأضاف: "المقدسي منخرط في المجتمع (الإسرائيلي) ودفعه في الأحداث يعني أنه سيفقد الإسرائيليين أمنهم الشخصي، وهذا ما يدفع بن غفير له".

وأكدّ الهدمي أنّ عمليات الهدم لا يمكن أن تمر مرور الكرام، "فهي تدفع صاحب البيت للبحث عن الانتقام والتفكير في أي طريقة لتدمير الاحتلال".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276837

كلمات مفتاحية

الاحتلال هدم البيوت سيف القدس ناشط مقدسي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من القدس

تم نسخ الرابط بنجاح.