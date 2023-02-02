هنية يتلقى دعوة لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية تلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وتأتي الدعوة في ظل توتر كبير تشهده الساحة الفلسطينية، لاسيما بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون، والاقتحامات (الإسرائيلية) والمجازر المتواصلة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب توسيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وقانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل.

ويوم السبت الماضي حذر هنية في بيان، من ذهاب المنطقة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع (الإسرائيلية) ضد الأسرى الفلسطينيين.

وقال هنية، ردًا على اقتحام القوات (الإسرائيلية) السجون والاعتداء على الأسرى، إن: "المواجهة لن تبقى داخل السجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة".

ومنذ رئاسته المكتب السياسي لحركة حماس، زار هنية القاهرة عدة مرات آخرها في يونيو/ حزيران 2021.

وكالة صفا