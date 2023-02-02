(42) منزلا ومنشأة هدمها الاحتلال بالقدس في يناير

الهدم.. العنوان الأبرز لانتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) ومحاولاته الهادفة لبسط كامل سيطرته على مدينة القدس، لعل أبرزها سياسة تقييد البناء، وهدم المنازل والمنشآت وتشريد أهلها.

وخلال يناير/ كانون ثاني 2023 واصل الاحتلال هذه السياسة بشكل مكثف من خلال هدم العديد من المنازل والمنشآت، وإجبار عدد من المقدسيين على هدم منازلهم قسرا، ما يعد أسوأ أنواع القهر الذي يطال المقدسيين لما يتركه من آثار سلبية عليهم، وانعكاساته السيئة على صاحب المنزل المهدم وعائلته.

وتوعد الاحتلال بهدم منازل منفذي العمليات الفدائية، وأقر في 28 كانون ثاني خطة لتنفيذ مخطط هدم 14 منزلًا فلسطينيًا بالقدس، بذريعة البناء غير القانوني ولكسر معنويات أهل القدس وشوكتهم بسبب مقارعتهم المستمرة للاحتلال، وأعلن أهل القدس تصديهم لهذه السياسة، ونظموا في 31 كانون ثاني إضرابا شاملا في عدة بلدات مقدسية ضد سياسة الهدم.

ورصدت نشرة "مرصاد" (42) عملية هدم وتجريف، في مدينة القدس المحتلة خلال هذا الشهر من بينها (6) عمليات هدم ذاتي.

وأبرز عمليات الهدم التي شهدتها المدينة المقدسة والتي رصدتها "مرصاد" كانت كالتالي:

4 كانون الثاني 2023

- هدمت آليات الاحتلال منزل المقدسي محمد الأعور، في حي عين اللوزة، في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

- تنفيذ أعمال حفر وتجريف تربة وأراض في حي واد الربابة ببلدة سلوان.

5 كانون الثاني 2023

- نفذ الاحتلال حفريات بالقرب من مقام الشيخ عبد السلام الرفاعي عند مدخل عناتا.

10 كانون الثاني 2023

-نفذ الاحتلال أعمال هدم في بلدة عناتا حيث هدم جدران اسمنتية، كما هدم سلسلة حجرية، ودمر كونتينرات، وهدم أسوارا وممرات لمنزل المواطن محمد حلوة.

- هدم الاحتلال فيلا في مدينة أريحا تعود ملكيتها للمقدسي محمد الفقيه.

12 كانون الثاني 2023

استولى الاحتلال على أرض تعود للمواطن علي درباس في بلدة العيساوية، ونفذ أعمال تجريف داخلها.

13 كانون ثاني 2023

- بلدية الاحتلال تجبر المقدسي حربي الرجبي على هدم منزله قسرياً في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

16 كانون الثاني 2023

- هدم منشآت تعود لعائلة خضر في بيت حنينا.

- هدم 17 منشأة تجارية على دوار الشهيد عريبة في بلدة حزما.

17 كانون الثاني 2023

- آليات الاحتلال تواصل عمليات الحفر والتجريف في أرض الحمرا ببلدة سلوان.

- هدم محل تصليح سيارات للمقدسي أكرم شقيرات ببلدة جبل المكبر.

- هدمت منزلاً من طابقين يعود لعائلة سنقرط في بلدة بيت صفافا.

19 كانون الثاني 2023

- أجبر الاحتلال المقدسي مهران الديسي على هدم منزله قرب باب الخليل في البلدة القديمة.

21 كانون ثاني 2023

-إجبار المقدسي حسين قنبر على هدم منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.

22 كانون ثاني 2023

-أجبر الاحتلال المقدسي فادي ردايدة على هدم منزله قسرا في حي راس العامود ببلدة سلوان.

23 كانون ثاني 2023

-هدمت آليات الاحتلال بركس زراعي، وصادرت أشجار الزيتون والليمون، في المنطقة الشرقية لأراضي أهالي قرية العيسوية.

25 كانون ثاني 2023

- هدمت قوات الاحتلال، منزل عائلة الشهيد البطل عدي التميمي، في ضاحية السلام ببلدة عناتا.

27 كانون ثاني 2023

- أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي محمد شقيرات على هدم منزله ذاتيًا في بلدة جبل المكبر.

29 كانون ثاني 2023

- هدمت آليات الاحتلال منزل المقدسي "راتب مطر" ببلدة جبل المكبر.

- أجبرت سلطات الاحتلال المقدسي جعفر العباسي على هدم منزله في حي السويح ببلدة سلوان.

30 كانون ثاني 2023

-هدم بركساً للمقدسي عمر صيام في بلدة سلوان، وبركساً للأغنام في بلدة جبل المكبر، كما هدم الاحتلال سوراً استنادي يعود لعائلة تايه ببلدة سلوان، وتجريف أرض وهدم سوراً وموقفاً للمركبات في بلدة جبل المكبر.