5 شهداء و92 جريحا مقدسيا في يناير

رصدت نشرة (مرصاد)خمسة شهداء ارتقوا في مدينة القدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فيما سجلت 92 إصابة، خلال شهر يناير/ تشرين ثاني 2023.

وفيما يلي تفاصيل الحالات:

الشاب سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً)، قَتله جنود الاحتلال، أثناء اقتحامهم منزله لاعتقال ابنه (رمزي 18 عاماً) في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، وذلك بتاريخ 12 يناير/ كانون ثاني 2023.

الفتى محمد علي عبد موسى محمد علي (16 عاماً)، من مخيم شعفاط، ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت دفاعاً عن المخيم، أثناء هدم الاحتلال لمنزل ذوي الشهيد البطل عدي التميمي بتاريخ 25 يناير/ كانون ثاني 2023، ومن ثم احتجز الاحتلال جثمانه.

الشاب يوسف يحيى محيسن (22 عاماً) من بلدة الرام، استشهد جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة بتاريخ 26 يناير/ كانون ثاني 2023.

الشاب خيري موسى علقم (21 عاما) من سكان الطور، استشهد في تاريخ 27 يناير/ كانون ثاني بعدما نفذ عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة "نفيه يعقوب" في القدس المحتلة، وأدت العملية إلى مقتل 8 مستوطنين وإصابة 11 آخرين.

الشاب وديع عزيز أبو رموز (16 عاما)، من بلدة سلوان، استشهد بتاريخ 27 يناير/ كانون ثاني بالقدس المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال:

خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2023 احتجز الاحتلال جثامين ثلاثة شهداء مقدسيين وهم محمد علي، ووديع أبو رموز، وخيري علقم، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال إلى 25 شهيدا مقدسيا.

وقد سلم الاحتلال خلال يناير/ كانون ثاني جثمان الشهيد المقدسي أشرف هلسة من بلدة السواحرة، بعدما احتجزه لمدة عامين وأربعة أشهر، حيث ارتقى أشرف شهيدا برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بتاريخ 17 -8 -2020.

وفي صرخة مقدسية مدوية للمطالبة بالإفراج عن هذه الجثامين واصل أهالي المدينة المقدسية فعالياتهم الاحتجاجية.

الإصابات

(92) مصابا برصاص الاحتلال وقنابله الغازية

لم تتروع قوات الاحتلال في استخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية بحق المقدسيين، لعل أبرزها خلال هدم منزل الشهيد البطل عدي التميمي في مخيم شعفاط وذلك بتاريخ 25 يناير/ كانون ثاني، ما أدى إلى إصابة العديد من المقدسيين بجراح وصفت بعضها بالخطيرة، وإصابة العشرات بالاختناق، بالإضافة إلى إطلاق النار تجاه شابين في بلدة سلوان أصيبا بجراح خطيرة وبعد أيام استشهد أحدهما وهو الشهيد وديع أبو الرموز.

وأحصت (مرصاد) نحو (92) إصابة برصاص الاحتلال وقنابله الغازية في مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال شهر يناير/ كانون ثاني 2023.