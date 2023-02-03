النخالة يلتقي مزهر في بيروت ويبحثان عدة قضايا

التقى أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، نائب أمين عام الجبهة الشعبية جميل مزهر، الذي ترأس وفدًا من قيادة الجبهة خلال اللقاء.

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينية العامة على ضوء تصعيد اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كامل فلسطين، مؤكدين على أهمية المقاومة في مواجهة مشاريع الاحتلال.

وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز المقاومة وتفعيلها وحماية الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة المحتلة والقدس. بحسب بيان وزعته الجبهة.

وأكد اللقاء على أهمية وحدة قوى المقاومة في ميدان المواجهة، وإرباك حسابات الاحتلال والرد على ممارساته العدوانية، لحماية المقدسات وتثبيت صمود شعبنا فوق أرضه.