بن غفير يهدد بالاستقالة في حال لم يتم تحسين سياسة حكومة نتنياهو

هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتامار بن غفير، بالاستقالة من الحكومة في حال لم ينجح في غضون 8 أشهر بأحداث تغيير في بعض القضايا التي تتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن ذلك جاء خلال جلسة مغلقة مع بعض المقربين من بن غفير الذي انتقد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، التي يخدم فيها وزيرًا، خاصة فيما يتعلق بالتراخي في الرد على التهديدات من غزة وعدم الاستماع لمطالبه، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر.

ويرى بن غفير كما قال مقربون منه شاركوا في الجلسة، بأنه سينتظر هذه الأشهر ليرى ما يستطيع فعله، ويعتقد أنه لديه شركاء سيساعدون على ذلك وليس وحده، وأنه في حال لم يجد نفسه مؤثرًا ولوحده فسيذهب للقتال مع المعارضة حتى ولو كان على حساب أزمة سياسية جديدة.

وفي السياق، يرى بن غفير أنه راضٍ عن نفسه بعد بعض الخطوات التي اتخذت والتي يعتقد أنها لم تكن لتحدث في حكومة أخرى مثل إغلاق منازل منفذي العمليات، والضغط على الأسرى، وهم المنازل في شرقي القدس، وتسريع تسليح آلاف (الإسرائيليين).