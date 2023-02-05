جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد علي في القدس

شيعت جماهير غفيرة، بعد منتصف الليل، جثمان الشهيد الفتى محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من منزل عائلته في بلدة عناتا، قبل أن يؤدي المشيعون عليه صلاة الجنازة، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في الجنازة شعارات تدعو للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وسلمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية جثمان الشهيد بعد أن احتجزته لنحو أسبوعين، بعد استشهاده في الخامس والعشرين من الشهر الماضي متأثرًا بجروحه إثر إصابته برصاص قناص (إسرائيلي) خلال مواجهات في مخيم شعفاط.