شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة في الداخل المحتل

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال (الإسرائيلية)، صباح اليوم الأحد، منزل زوجة الأسير وليد دقة، سناء سلامة، في مدينة باقة الغربية، وعبثت بمحتوياته خلال أعمال تفتيش استفزازية، ومنعت التصوير.

وبحسب المعلومات المتوفرة، منعت الشرطة زوجة الأسير وليد دقة من تصوير اقتحام المنزل وتفتيشه، وحاولت مصادرة هاتفها.

وصادرت الشرطة بعض الممتلكات والصور للأسير وليد دقة التي وضعت داخل منزل العائلة، وذلك لأسباب لم تعرف حتى اللحظة.

والأسير وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية، معتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حدد لاحقا بـ37 عاما، وأضافت محكمة (إسرائيلية) على حكمه لاحقا عامين آخرين، وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال عام 2020 رزقا بطفلة أسمياها (ميلاد) عبر تهريب نطفة محررة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة الاحتلال للأسرى من الداخل والقدس، ضمن خطة ممنهجة وضعها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير للتضييق عليهم.