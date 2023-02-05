قوات الاحتلال تختطف مطاردًا شمال غرب رام الله

اختطفت قوة خاصة (إسرائيلية)، اليوم الأحد، مطاردًا فلسطينيًا من بلدة بيت ريما، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوة خاصة إسرائيلية دهمت بلدة بيت ريما واقتحمت مقهى في البلدة؛ قبل أن تعتقل الشاب بلال البرغوثي، والذي كان مطاردًا ومطلوبًا للاحتلال منذ فترة.

وأوضحت المصادر أن القوة (الإسرائيلية) اقتحمت بلدة بيت ريما بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، واعتقلت "البرغوثي" ونقلته لجهة غير معلومة.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل والد المطارد "بلال" في 7 يناير الماضي، المواطن سامر البرغوثي، وابن عمه محمد عدنان البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما، للضغط على "بلال" لتسليم نفسه؛ قبل أن يفرج عنهما لاحقًا.

ويتهم الاحتلال "البرغوثي" بتنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال وعدة نقاط عسكرية تابعة له قرب بلدتي بيت ريما والنبي صالح، قضاء رام الله.