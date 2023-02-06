كتيبة مخيم عقبة جبر: دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا

أكدت كتيبة مخيم عقبة جبر في أريحا أن دماء شهدائها الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح فجر اليوم الاثنين لن تذهب هدرا.

وأضافت الكتيبة في بيان لها: "كل الوعود التي قطعناها على أنفسنا ستقع وهذه الأيام بيننا ستثبت لكم أن المقاومة في واد والعدو وأعوانه والباحثين عن الإستقرار من أعوانه من صحفيين ورجال إقتصاد ولجان تنسيق فصائلي وغيرهم وغيرهم في واد آخر".

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام كتيبة مخيم عقبة جبر الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين ثلة من مقاتليها الأبطال وهم الشهداء القادة مالك عوني لافي ورأفت وائل عوضات وابراهيم وائل عوضات وأدهم مجدي عوضات وثائر خالد عوضات

وقالت إن مجاهديها ومقاومو شعبنا تصدوا لقوات الاحتلال وقواته الخاصة على أكثر من محور منذ اللحظة الأولى، ودارت معركة شرسة استخدم مجاهدونا فيها العبوات والقنابل المتفجرة والرصاص، مما أدى لوقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أنها تمكنت من إسقاط طائرة "مسيرة" استخدمتها قوات الاحتلال في التصوير.

وختمت بقولها: "لقد أثبت أبناء شعبنا الحر مجدداً في مخيم عقبة جبر أنهم خير سند وخير نصير لمقاومتنا، حيث قدموا أروع آيات الصمود والتضحية والعطاء وخير سند لنا في الميدان والذين تعرضوا لشتى أنواع الإرهاب على أيدي قوات الاحتلال المجرم".